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Четвертая ракетка мира пожертвует свои призовые на АО-2025 пострадавшим от лесных пожаров в Лос-Анджелесе

Теннис

Теннисист долгое время жил в этом городе

Четвертая ракетка мира пожертвует свои призовые на АО-2025 пострадавшим от лесных пожаров в Лос-Анджелесе

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Американский теннисист Тейлор Фриц рассказал, что пожертвует призовые за первый круг Australian Open-2025 пострадавшим от лесных пожаров в Лос-Анджелесе.

"Я пожертвую свои призовые за первый раунд Australian Open в фонд помощи пострадавшим от лесных пожаров в Лос-Анджелесе. Это самое малое, что я могу сделать. Южная Калифорния — мой дом, я долгое время жил в Лос-Анджелесе, поэтому просто делаю все возможное, чтобы помочь", — сказал американский теннисист.

Стоит отметить, что Фриц заработал за первый раунд на Australian Open 80 820 долларов.

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