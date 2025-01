Четвертая ракетка мира пожертвует свои призовые на АО-2025 пострадавшим от лесных пожаров в Лос-Анджелесе

Американский теннисист Тейлор Фриц рассказал, что пожертвует призовые за первый круг Australian Open-2025 пострадавшим от лесных пожаров в Лос-Анджелесе.

"Я пожертвую свои призовые за первый раунд Australian Open в фонд помощи пострадавшим от лесных пожаров в Лос-Анджелесе. Это самое малое, что я могу сделать. Южная Калифорния — мой дом, я долгое время жил в Лос-Анджелесе, поэтому просто делаю все возможное, чтобы помочь", — сказал американский теннисист.

Стоит отметить, что Фриц заработал за первый раунд на Australian Open 80 820 долларов.

After his second-round win, Taylor Fritz announced he would be donating his first-round #AusOpen prize money to LA wildfire relief funds. ???? https://t.co/6llYEuw7TH