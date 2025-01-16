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Четвертая ракетка мира пожертвует свои призовые на АО-2025 пострадавшим от лесных пожаров в Лос-Анджелесе
Теннисист долгое время жил в этом городе
Getty Images/Global Images Ukraine
Американский теннисист Тейлор Фриц рассказал, что пожертвует призовые за первый круг Australian Open-2025 пострадавшим от лесных пожаров в Лос-Анджелесе.
"Я пожертвую свои призовые за первый раунд Australian Open в фонд помощи пострадавшим от лесных пожаров в Лос-Анджелесе. Это самое малое, что я могу сделать. Южная Калифорния — мой дом, я долгое время жил в Лос-Анджелесе, поэтому просто делаю все возможное, чтобы помочь", — сказал американский теннисист.
Стоит отметить, что Фриц заработал за первый раунд на Australian Open 80 820 долларов.
After his second-round win, Taylor Fritz announced he would be donating his first-round #AusOpen prize money to LA wildfire relief funds. ???? https://t.co/6llYEuw7TH— TENNIS (@Tennis) January 16, 2025
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