Сенсация на Australian Open - 2025. 121-я ракетка мира Тин обыграл нейтрального Медведева

121-я ракетка мира Лёрнер Тин добыл сенсационную победу над пятой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым.

Australian Open (м). Второй круг

Даниил Медведев — Лёрнер Тин 3:6, 6:7 (4:7), 7:6 (10:8), 6:1, 6:7 (7:10)

Матч продлился 4 часа и 53 минуты. 19-летний Лёрнеру Тин сделал семь эйсов, четыре двойные ошибки и реализовал 9 брейк-пойнтов из 15 заработанных. Медведев 20 раз подал навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал 10 брейк-пойнтов из 24.

Следующим соперником Тина на Australian Open — 2025 станет 69-я ракетка мира французский теннисист Корентен Муте.