Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сенсация на Australian Open - 2025. 121-я ракетка мира Тин обыграл нейтрального Медведева
Отличный результат
Фото: Getty Images
121-я ракетка мира Лёрнер Тин добыл сенсационную победу над пятой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым.
Australian Open (м). Второй круг
Даниил Медведев — Лёрнер Тин 3:6, 6:7 (4:7), 7:6 (10:8), 6:1, 6:7 (7:10)
Матч продлился 4 часа и 53 минуты. 19-летний Лёрнеру Тин сделал семь эйсов, четыре двойные ошибки и реализовал 9 брейк-пойнтов из 15 заработанных. Медведев 20 раз подал навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал 10 брейк-пойнтов из 24.
Следующим соперником Тина на Australian Open — 2025 станет 69-я ракетка мира французский теннисист Корентен Муте.
Популярное сейчас
- Забарный: Не мог даже представить, что в Англии будут петь обо мне песню
- Испанские СМИ назвали причину возможного расставания Гвардиолы с женой
- Свитолина установила историческое для Украины достижение
- Стала известна следующая соперница Костюк на Australian Open-2025
- Винисиус больше не холостяк: пара долго скрывала свои отношения. ФОТО красавицы-половинки
- Российская модель наказана за клевету на Тео Эрнандеса. ФОТО