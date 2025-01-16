Лёрнер Тин стал самым молодым американским теннисистом в третьем круге АО за последние 35 лет

121-я ракетка мира Лёрнер Тин стал самым молодым американцем в истории, которому удалось пробиться в третий круг Открытого чемпионата Австралии, после 14-кратного победителя турниров серии "Большого шлема" легендарного соотечественника Пита Сампраса в 1990 году.

Сегодня, 16 января, Тин сенсационно обыграл чемпиона US Open – 2021, пятую ракетку мира россиянина Даниила Медведева во втором круге Australian Open – 2025. Сейчас Тину 19 лет и 55 дней.

Последним американцем, которому удавалось в более юном возрасте пробиться в третий круг австралийского мэйджора, был Сампрас. Тогда ему было 18 лет и 6 месяцев.