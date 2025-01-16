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Впервые за 19 лет. Три тинейджера победили игроков из топ-10 на Australian Open-2025
Последний раз подобное происходило на Ролан Гаррос
фото з відкритих джерел
Розыгрыш титула на Открытом чемпионате Австралии — 2025 войдёт в историю как третий с 1973 года (первая публикация рейтинга ATP) турнир серии "Большого шлема", где сразу три тинейджера одержали победы над игроками из топ-10 мирового рейтинга, сообщает Opta Ace.
Жоао Фонсека (Бразилия, 112-я ракетка мира, 18 лет) — Андрей Рублёв (девятая ракетка мира, -) — 7:6 (7:1), 6:3, 7:6 (7:5) — первый круг;
Якуб Меншик (Чехия, 48-я ракетка мира, 19 лет) — Каспер Рууд (шестая ракетка мира, Норвегия) — второй круг;
Лёнер Тин (США, Q, 121-я ракетка мира, 19 лет) — Даниил Медведев (пятая ракетка мира, -) — второй круг.
Ранее подобное происходило лишь на "Ролан Гаррос" в 1990 и 2006 годах.
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