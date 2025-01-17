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Костюк проигрывает Бадосе на стадии 1/16 финала Australian Open-2025

Теннис
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Нереализованные шансы

Костюк проигрывает Бадосе на стадии 1/16 финала Australian Open-2025

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №18) проиграла в матче 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии. В борьбе за четвертый круг соревнований наша соотечественница уступила представительнице Испании, двенадцатой ракетке планеты Пауле Бадосе.

Счет встречи 2-1 (6-4; 4-6; 6-3). В активе Костюк 6 подач на вылет, 35 виннеров, 4 из 17 реализованных брейков, 52 невынужденных и 16 двойных ошибок.

Украинка в третий раз в своей карьере сыграла в третьем круге АО. В очных встречах счет стал 4-1 в пользу испанки. В следующем раунде соревнований Бадоса сыграет против победительницы матча Пегула/Данилович.

Напомним, что ранее Ястремская вышла в третий круг АО-2025.

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Марта Костюк Australian Open-2025
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