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Костюк проигрывает Бадосе на стадии 1/16 финала Australian Open-2025
Нереализованные шансы
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №18) проиграла в матче 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии. В борьбе за четвертый круг соревнований наша соотечественница уступила представительнице Испании, двенадцатой ракетке планеты Пауле Бадосе.
Счет встречи 2-1 (6-4; 4-6; 6-3). В активе Костюк 6 подач на вылет, 35 виннеров, 4 из 17 реализованных брейков, 52 невынужденных и 16 двойных ошибок.
Украинка в третий раз в своей карьере сыграла в третьем круге АО. В очных встречах счет стал 4-1 в пользу испанки. В следующем раунде соревнований Бадоса сыграет против победительницы матча Пегула/Данилович.
Напомним, что ранее Ястремская
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