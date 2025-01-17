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Костюк с победы стартовал в парном разряде Australian Open-2025

Теннис
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Костюк с победы стартовал в парном разряде Australian Open-2025

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк выиграла стартовый матч парного разряда на Australian Open-2025. В матче 1/32 финала наша соотечественница вместе с представительницей Румынии Еленой-Габриэлой Русе победили местный дуэт Аява/Инглис.

Счет матча 2-0 (6-4; 7-6). В активе триумфаторок встречи 4 подачи на вылет, 44 виннера, 3 из 14 реализованных брейки, 22 невынужденных и 4 двойных ошибки.

В следующем раунде соревнований Костюк и Русе сыграют против бельгийско-австралийского дуэта Мэтренс/Перес.

Украинка и румынка второй раз выступают в паре на АО. Два года назад они достигли полуфинала.

Напомним, что ранее Костюк проиграла в 1/16 финала одиночного разряда.

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