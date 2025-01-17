Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Костюк с победы стартовал в парном разряде Australian Open-2025
Теперь бороться только здесь
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк выиграла стартовый матч парного разряда на Australian Open-2025. В матче 1/32 финала наша соотечественница вместе с представительницей Румынии Еленой-Габриэлой Русе победили местный дуэт Аява/Инглис.
Счет матча 2-0 (6-4; 7-6). В активе триумфаторок встречи 4 подачи на вылет, 44 виннера, 3 из 14 реализованных брейки, 22 невынужденных и 4 двойных ошибки.
В следующем раунде соревнований Костюк и Русе сыграют против бельгийско-австралийского дуэта Мэтренс/Перес.
Украинка и румынка второй раз выступают в паре на АО. Два года назад они достигли полуфинала.
Напомним, что ранее Костюк
Популярное сейчас
- Кубок короля. Реал – Сельта 5:2. Мадридцы создали себе проблемы на ровном месте и успешно их решили
- Псевдо-любовница Бекхэма снова даёт о себе знать: почему она решила заговорить о "романе" с футболистом?
- Два недоигранных матча в Кривом Роге. В УПЛ прояснили ситуацию с доигровками
- Шестая ракетка мира покидает Australian Open-2025
- Российская модель наказана за клевету на Тео Эрнандеса. ФОТО
- Экс-защитник Динамо поразил жену автомобилем стоимостью в десятки миллионов. ФОТО