Алькарас не без проблем выходит в 1/8 финала Australian Open-2025

Третья ракетка мира, испанец Карлос Алькарас вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии-2025. В матче 1/16 соревнований он победил португальца Нуну Богеша (АТР №33).

Счет встречи 3-1 (6-2; 6-4; 6-7; 6-2) в пользу испанца, в активе которого 9 подач на вылет, 54 виннера, 5 из 13 реализованных брейков, 50 невынужденных и 3 двойных ошибок.

Следующим соперником Карлоса станет победитель матча Дрейпер/Вукич. Испанец во второй раз в карьере вышел в 1/8 финала АО. В 2024 году он покинул турнир на стадии 1/4 – это его лучший результат здесь.