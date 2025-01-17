  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Алькарас не без проблем выходит в 1/8 финала Australian Open-2025
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Алькарас не без проблем выходит в 1/8 финала Australian Open-2025

Теннис
Обновлено

Было непросто

Алькарас не без проблем выходит в 1/8 финала Australian Open-2025

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Третья ракетка мира, испанец Карлос Алькарас вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии-2025. В матче 1/16 соревнований он победил португальца Нуну Богеша (АТР №33).

Счет встречи 3-1 (6-2; 6-4; 6-7; 6-2) в пользу испанца, в активе которого 9 подач на вылет, 54 виннера, 5 из 13 реализованных брейков, 50 невынужденных и 3 двойных ошибок.

Следующим соперником Карлоса станет победитель матча Дрейпер/Вукич. Испанец во второй раз в карьере вышел в 1/8 финала АО. В 2024 году он покинул турнир на стадии 1/4 – это его лучший результат здесь.

Напомним, что ранее Костюк проиграла в 1/16 финала АО-2025.

По теме
yellow-arrow
Костюк с победы стартовал в парном разряде Australian Open-2025
yellow-arrow
Костюк проигрывает Бадосе на стадии 1/16 финала Australian Open-2025
yellow-arrow
Впервые за 19 лет. Три тинейджера победили игроков из топ-10 на Australian Open-2025
Карлос Алькарас
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости