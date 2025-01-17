Гауфф без особых проблем вышла в четвертый круг Australian Open-2025

Американская теннисистка, третья ракетка мира Коко Гауфф вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии. В третьем поединке на турнире спортсменка одолела представительницу Канады Лейлу Фернандес (WTA №29).

Счет матча 2-0 (6-4; 6-2) в пользу Коко, в активе которой 5 подач на вылет, 18 виннеров, 4 из 10 реализованных брейки, 25 невынужденных и 4 двойные ошибки.

Американка третий год подряд сыграет в четвертом круге Australian Open. В следующем раунде соревнований Гауфф будет бороться против швейцарки Белинды Бенчич (WTA №294).