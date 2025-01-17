Свёнтек рассказала об ожиданиях от игры против Радукану в третьем круге АО-2025

Польская теннисистка, вторая ракетка мира Ига Свентек рассказала о своих впечатлениях от игры на АО-2025 и поделилась ожиданиями от поединка против Эммы Радукану.

– Ига, в этом году вы впервые сыграли на арене Рода Лейвера. Расскажите, как вы чувствовали себя, а также ваши мысли о матче.

– Я точно чувствовала себя достаточно уверенно, и я хорошо начала матч. Так что я просто продолжала в том же духе. Было супер играть эффективно и завершить матч быстро. И кроме того, знаете просто почувствовать корт и то, как все происходит на этой арене.

– Испытываете ли вы другое давление, внимание и ожидания, ведь сейчас вы не приехали на турнир в статусе первой ракетки мира?

– Я помню, что в последние два года я стартовала как первый номер рейтинга, поэтому чувствовала, что должна с самого начала сезона показать, на что я способна, что есть в моем арсенале. Да, начинать год как первая ракетка для меня было большим давлением, но, думаю, в прошлом году я не думала об этом настолько. Также в прошлом году я осознала, что иногда у меня нет 100% влияния на то, что происходит с моим рейтингом. Поэтому теперь я просто сосредотачиваюсь на теннисе. Если я играю хорошо, я знаю, что вернусь на первую строчку. Если нет и Арина будет играть лучше, значит она будет первой. Я думаю, что просто умнее сосредоточиться на теннисе, а рейтинг придет сам собой.

– Следующая соперница – Эмма Радукану. Вы встречались с ней трижды и трижды выиграли, но сейчас она в хорошей форме. Насколько вы ждете этого матча и как готовитесь к встрече с теннисисткой, которую знаете достаточно хорошо?

– Вы знаете больше, чем я, потому что я думала, что мы играли дважды, но это безразлично. Это будет точно сложный матч. Эмма может играть в отличный теннис, мы все это знаем. Так что, да, я буду готовиться, как и перед любым другим матчем. Наверное, Вим пересмотрит эти матчи, которые мы сыграли, потому что я не знаю, видел их он раньше, ведь тогда мы еще не работали вместе. Поэтому я буду готовиться завтра, думаю, я буду готова (улыбается).