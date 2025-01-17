Неожиданно: Шестая ракетка мира покидает Australian Open-2025

Американская теннисистка, шестая ракетка мира Джессика Пегула проиграла на стадии 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии. В третьем поединке на турнире спортсменка уступила представительнице Сербии Ольге Данилович (WTA №55).

Счет матча 2-0 (7-6; 6-1) в пользу триумфаторки поединка, в активе которой 5 подач на вылет, 28 виннеров, 2 из 6 реализованных брейки, 27 невынужденных и 1 двойная ошибка.

Сербка во второй раз сыграет в четвертом круге турнира серии Grand Slam. В следующем раунде соревнований Ольга будет бороться против испанки Паулы Бадосы (WTA №12).