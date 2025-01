ВИДЕО. Карлос Алькарас пришел на пресс-конференцию с юным болельщиком

Обладатель четырёх титулов серии "Большого шлема", 16 титулов ATP, третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас после победы в третьем круге Australian Open — 2025 над 33-й ракеткой мира португальцем Нуну Боржешем (6:2, 6:4, 6:7 (3:7), 6:2) пригласил на послематчевую пресс-конференцию юного болельщика.

Мальчика зовут Джон. Алькарас встретил его по пути в зал для пресс-конференций и предложил ему поприсутствовать. Джон из Мельбурна, он занимается теннисом в Hot Shots Tennis – детском проекте Tennis Australia.

Испанец немного пообщался с Джоном. Алькарас сказал: "Надеюсь, однажды увижу, как ты будешь играть на этом корте". Джон ответил: "Обязательно буду"

Carlos Alcaraz brought a young fan to his press conference at the Australian Open



Carlos: “I wish to see you playing on this beautiful court one day.”



John: “I sure will.”



