Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ВИДЕО. Карлос Алькарас пришел на пресс-конференцию с юным болельщиком
Испанец одержал победу в третьем круге Australian Open — 2025
Getty Images/Global Images Ukraine
Обладатель четырёх титулов серии "Большого шлема", 16 титулов ATP, третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас после победы в третьем круге Australian Open — 2025 над 33-й ракеткой мира португальцем Нуну Боржешем (6:2, 6:4, 6:7 (3:7), 6:2) пригласил на послематчевую пресс-конференцию юного болельщика.
Мальчика зовут Джон. Алькарас встретил его по пути в зал для пресс-конференций и предложил ему поприсутствовать. Джон из Мельбурна, он занимается теннисом в Hot Shots Tennis – детском проекте Tennis Australia.
Испанец немного пообщался с Джоном. Алькарас сказал: "Надеюсь, однажды увижу, как ты будешь играть на этом корте". Джон ответил: "Обязательно буду"
Carlos Alcaraz brought a young fan to his press conference at the Australian Open— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 17, 2025
Carlos: “I wish to see you playing on this beautiful court one day.”
John: “I sure will.”
This is so wholesome. ????
pic.twitter.com/2SSKifSmiF
Популярное сейчас
- Не поразили Шовковского. Два игрока, которые проходили просмотр в Динамо, не останутся в команде
- "Я все понял об этом человеке". Богданов рассказал, кто его подставил и убрал из Колоса
- До 2034 года. Холанд подписал с Ман Сити один из самых дорогих контрактов в истории спорта
- Свитолина: Не ожидала, что кто-то принесет с собой воздушный шарик с цифрой 100
- Винисиус больше не холостяк: пара долго скрывала свои отношения. ФОТО красавицы-половинки
- Экс-защитник Динамо поразил жену автомобилем стоимостью в десятки миллионов. ФОТО