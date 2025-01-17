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ВИДЕО. Карлос Алькарас пришел на пресс-конференцию с юным болельщиком

Теннис

Испанец одержал победу в третьем круге Australian Open — 2025

ВИДЕО. Карлос Алькарас пришел на пресс-конференцию с юным болельщиком

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Обладатель четырёх титулов серии "Большого шлема", 16 титулов ATP, третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас после победы в третьем круге Australian Open — 2025 над 33-й ракеткой мира португальцем Нуну Боржешем (6:2, 6:4, 6:7 (3:7), 6:2) пригласил на послематчевую пресс-конференцию юного болельщика.

Мальчика зовут Джон. Алькарас встретил его по пути в зал для пресс-конференций и предложил ему поприсутствовать. Джон из Мельбурна, он занимается теннисом в Hot Shots Tennis – детском проекте Tennis Australia.

Испанец немного пообщался с Джоном. Алькарас сказал: "Надеюсь, однажды увижу, как ты будешь играть на этом корте". Джон ответил: "Обязательно буду"

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Карлос Алькарас
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