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Ястремская проиграла травмированной Рыбакиной в третьем круге Australian Open-2025

Теннис
Обновлено

Теннис сплошных ошибок

Ястремская проиграла травмированной Рыбакиной в третьем круге Australian Open-2025

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №33) проиграла в матче 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии. В борьбе за четвертый круг соревнований наша соотечественница уступила представительнице Казахстана, седьмой ракетке планеты Елене Рыбакиной.

Счет встречи 2-0 (6-3; 6-4). В активе Ястремской 5 подач на вылет, 16 виннеров, 1 из 4 реализованный брейк, 37 невынужденных и 8 двойных ошибок. На протяжении всего матча Рыбакина испытывала проблемы со спиной, однако даже в таком состоянии была на голову сильнее Ястремской, которая буквально засыпалась невынужденными ошибками.

Украинка не смогла защитить прошлогодний полуфинал АО. В следующем раунде соревнований Елена сыграет против победительницы матча Киз/Колинс.

Напомним, что ранее Костюк проиграла в третьем круге АО-2025.

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