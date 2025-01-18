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Ястремская проиграла травмированной Рыбакиной в третьем круге Australian Open-2025
Теннис сплошных ошибок
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №33) проиграла в матче 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии. В борьбе за четвертый круг соревнований наша соотечественница уступила представительнице Казахстана, седьмой ракетке планеты Елене Рыбакиной.
Счет встречи 2-0 (6-3; 6-4). В активе Ястремской 5 подач на вылет, 16 виннеров, 1 из 4 реализованный брейк, 37 невынужденных и 8 двойных ошибок. На протяжении всего матча Рыбакина испытывала проблемы со спиной, однако даже в таком состоянии была на голову сильнее Ястремской, которая буквально засыпалась невынужденными ошибками.
Украинка не смогла защитить прошлогодний полуфинал АО. В следующем раунде соревнований Елена сыграет против победительницы матча Киз/Колинс.
Напомним, что ранее Костюк
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