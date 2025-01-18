Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Костюк и Русе выбивают шестых сеяных и выходят во второй круг парного АО-2025
Великолепный матч
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк выиграла второй матч парного разряда на Australian Open-2025. В поединке 1/16 финала наша соотечественница вместе с представительницей Румынии Еленой-Габриэлой Русе победили шестых сеяных, бельгийско-австралийский дуэт Мертенс/Перес.
Счет матча 2-0 (6-4; 6-4). В активе триумфаторок встречи 3 подачи на вылет, 26 виннеров, 4 из 6 реализованных брейков, 24 невынужденных и 6 двойных ошибок.
В следующем раунде соревнований Костюк и Русе сыграют против пары Гуо (Китай)/Панова (нейтральная).
Украинка и румынка во второй раз выступают в паре на АО. Два года назад они достигли полуфинала.
Напомним, что ранее Ястремская
Популярное сейчас
- Довбик помог Роме победить Дженоа. Оценки украинца за матч
- Луческу: Я сказал Ахметову - есть только один способ сделать из футбола шоу
- Обладатель Золотого мяча. Ушел из жизни легендарный форвард Манчестер Юнайтед
- Стала известна следующая соперница Костюк на Australian Open-2025
- 30 лет вместе: Гвардиола разводится с женой
- Винисиус больше не холостяк: пара долго скрывала свои отношения. ФОТО красавицы-половинки