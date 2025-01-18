Костюк и Русе выбивают шестых сеяных и выходят во второй круг парного АО-2025

Украинская теннисистка Марта Костюк выиграла второй матч парного разряда на Australian Open-2025. В поединке 1/16 финала наша соотечественница вместе с представительницей Румынии Еленой-Габриэлой Русе победили шестых сеяных, бельгийско-австралийский дуэт Мертенс/Перес.

Счет матча 2-0 (6-4; 6-4) . В активе триумфаторок встречи 3 подачи на вылет, 26 виннеров, 4 из 6 реализованных брейков, 24 невынужденных и 6 двойных ошибок.

В следующем раунде соревнований Костюк и Русе сыграют против пары Гуо (Китай)/Панова (нейтральная).

Украинка и румынка во второй раз выступают в паре на АО. Два года назад они достигли полуфинала.