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Костюк и Русе выбивают шестых сеяных и выходят во второй круг парного АО-2025

Теннис
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Великолепный матч

Костюк и Русе выбивают шестых сеяных и выходят во второй круг парного АО-2025

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк выиграла второй матч парного разряда на Australian Open-2025. В поединке 1/16 финала наша соотечественница вместе с представительницей Румынии Еленой-Габриэлой Русе победили шестых сеяных, бельгийско-австралийский дуэт Мертенс/Перес.

Счет матча 2-0 (6-4; 6-4). В активе триумфаторок встречи 3 подачи на вылет, 26 виннеров, 4 из 6 реализованных брейков, 24 невынужденных и 6 двойных ошибок.

В следующем раунде соревнований Костюк и Русе сыграют против пары Гуо (Китай)/Панова (нейтральная).

Украинка и румынка во второй раз выступают в паре на АО. Два года назад они достигли полуфинала.

Напомним, что ранее Ястремская проиграла в 1/16 финала одиночного разряда.

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