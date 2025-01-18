Сенсация: Монфис выбивает Фрица в третьем круге Australian Open-2025

Французский теннисист Гаэль Монфис (АТР №52) победил в матче 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии. В третьем поединке соревнований он одолел представителя США, четвертую ракетку планеты Тейлора Фрица.

Счет матча 3-1 (3-6; 7-5; 7-6; 6-4) в пользу Гаэля, в активе которого 24 подачи на вылет, 58 виннеров, 2 из 6 реализованных брейков, 34 невынужденных и 4 двойных ошибок.

В очных противостояниях счет стал 1-1. Монфис стал самым возростным игроком, который в 21 веке победил представителя ТОП-5 мирового рейтинга.

В следующем матче он сыграет против победителя матча Бен Шелтон – Лоренцо Музетти.