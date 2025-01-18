  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Сенсация: Монфис выбивает Фрица в третьем круге Australian Open-2025
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сенсация: Монфис выбивает Фрица в третьем круге Australian Open-2025

Теннис

Невероятный Гаэль

Сенсация: Монфис выбивает Фрица в третьем круге Australian Open-2025

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Французский теннисист Гаэль Монфис (АТР №52) победил в матче 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии. В третьем поединке соревнований он одолел представителя США, четвертую ракетку планеты Тейлора Фрица.

Счет матча 3-1 (3-6; 7-5; 7-6; 6-4) в пользу Гаэля, в активе которого 24 подачи на вылет, 58 виннеров, 2 из 6 реализованных брейков, 34 невынужденных и 4 двойных ошибок.

В очных противостояниях счет стал 1-1. Монфис стал самым возростным игроком, который в 21 веке победил представителя ТОП-5 мирового рейтинга.

В следующем матче он сыграет против победителя матча Бен Шелтон – Лоренцо Музетти.

Напомним, что ранее Ястремская проиграла в третьем круге АО-2025.

По теме
yellow-arrow
Костюк и Русе выбивают шестых сеяных и выходят во второй круг парного АО-2025
yellow-arrow
Ястремская проиграла травмированной Рыбакиной в третьем круге Australian Open-2025
yellow-arrow
ВИДЕО. Карлос Алькарас пришел на пресс-конференцию с юным болельщиком
Гаэль Монфис Тэйлор Фриц
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости