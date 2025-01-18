Киченок и Фернандес на характере выходят в третий круг парного АО-2025

Украинская теннисистка Надежда Киченок выиграла второй матч парного разряда на Australian Open-2025. В поединке 1/16 финала наша соотечественница вместе с представительницей Канады Лейлой Фернандес победили румынско-итальянский дуэт Мертенс/Перес.

Счет матча 2-1 (4-6; 6-2; 6-3) . В активе триумфаторок встречи 2 подачи на вылет, 32 виннера, 8 из 24 реализованных брейков, 17 невынужденных и 7 двойных ошибок.

В следующем раунде соревнований Киченок и Фернандес сыграют против пары Чжан (Китай)/Младенович (Франция).

Украинка и канадка играют первый совместный сезон в паре.