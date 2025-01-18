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Киченок и Фернандес на характере выходят в третий круг парного АО-2025
Трудный матч
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская теннисистка Надежда Киченок выиграла второй матч парного разряда на Australian Open-2025. В поединке 1/16 финала наша соотечественница вместе с представительницей Канады Лейлой Фернандес победили румынско-итальянский дуэт Мертенс/Перес.
Счет матча 2-1 (4-6; 6-2; 6-3). В активе триумфаторок встречи 2 подачи на вылет, 32 виннера, 8 из 24 реализованных брейков, 17 невынужденных и 7 двойных ошибок.
В следующем раунде соревнований Киченок и Фернандес сыграют против пары Чжан (Китай)/Младенович (Франция).
Украинка и канадка играют первый совместный сезон в паре.
Напомним, что ранее Ястремская
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