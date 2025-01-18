  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Свитолина с баранкой побеждает четвертую ракетку мира и выходит в 1/8 финала Australian Open-2025
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Свитолина с баранкой побеждает четвертую ракетку мира и выходит в 1/8 финала Australian Open-2025

Теннис
Обновлено

Поборола в первую очередь себя

Свитолина с баранкой побеждает четвертую ракетку мира и выходит в 1/8 финала Australian Open-2025

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №29) вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии. В третьем поединке на турнире наша спортсменка одолела представительницу Италии, четвертую ракетку планеты Жасмин Паолини.

Счет матча 2-1 (2-6; 6-4; 6-0) в пользу Элины, в активе которой 7 подач на вылет, 34 винера, 5 из 11 реализованных брейков, 29 невынужденных и 5 двойных ошибок.

Свитолина одержала свою 21-ю победу в матчах против представительниц ТОП-5 мирового рейтинга на уровне турниров Большого шлема. Элина в пятый раз сыграет в четвертом круге Australian Open. В прошлом году украинка достигла стадии 1/4 финала.

В следующем раунде соревнований Свитолина будет бороться против "нейтралки" Вероники Кудерметовой (WTA №75).

Напомним, что Ястремская проиграла в третьем круге АО-2025.

По теме
yellow-arrow
Киченок и Фернандес на характере выходят в третий круг парного АО-2025
yellow-arrow
Сенсация: Монфис выбивает Фрица в третьем круге Australian Open-2025
yellow-arrow
Костюк и Русе выбивают шестых сеяных и выходят во второй круг парного АО-2025
Элина Свитолина Australian Open-2025
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости