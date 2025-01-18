Свитолина с баранкой побеждает четвертую ракетку мира и выходит в 1/8 финала Australian Open-2025

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №29) вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии. В третьем поединке на турнире наша спортсменка одолела представительницу Италии, четвертую ракетку планеты Жасмин Паолини.

Счет матча 2-1 (2-6; 6-4; 6-0) в пользу Элины, в активе которой 7 подач на вылет, 34 винера, 5 из 11 реализованных брейков, 29 невынужденных и 5 двойных ошибок.

Свитолина одержала свою 21-ю победу в матчах против представительниц ТОП-5 мирового рейтинга на уровне турниров Большого шлема. Элина в пятый раз сыграет в четвертом круге Australian Open. В прошлом году украинка достигла стадии 1/4 финала.

В следующем раунде соревнований Свитолина будет бороться против "нейтралки" Вероники Кудерметовой (WTA №75).