Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Свитолина с баранкой побеждает четвертую ракетку мира и выходит в 1/8 финала Australian Open-2025
Поборола в первую очередь себя
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №29) вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии. В третьем поединке на турнире наша спортсменка одолела представительницу Италии, четвертую ракетку планеты Жасмин Паолини.
Счет матча 2-1 (2-6; 6-4; 6-0) в пользу Элины, в активе которой 7 подач на вылет, 34 винера, 5 из 11 реализованных брейков, 29 невынужденных и 5 двойных ошибок.
Свитолина одержала свою 21-ю победу в матчах против представительниц ТОП-5 мирового рейтинга на уровне турниров Большого шлема. Элина в пятый раз сыграет в четвертом круге Australian Open. В прошлом году украинка достигла стадии 1/4 финала.
В следующем раунде соревнований Свитолина будет бороться против "нейтралки" Вероники Кудерметовой (WTA №75).
Напомним, что Ястремская
Популярное сейчас
- Довбик догнал легенду Динамо по количеству голов в Серии А
- Трубин вместе с Бенфикой разгромил Фамаликан. Известны оценки украинца за матч
- Черноморец заключил контракт с первым зимним новичком
- Сенсация: Прошлогодняя финалистка Australian Open проиграла уже во втором круге турнира
- Винисиус больше не холостяк: пара долго скрывала свои отношения. ФОТО красавицы-половинки
- Российская модель наказана за клевету на Тео Эрнандеса. ФОТО