Свитолина: Мой бойцовский характер – это дух борьбы всех украинцев

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №29) прокомментировала победу над итальянкой Жасмин Паолини (WTA №4) в матче третьего круга Australian Open-2025.

"Что ж, это было безумное сражение. Хотела бы я сказать, что меня вдохновила победа мужа, но (смеется). Я немного смотрела его матч, конечно было тяжело не смотреть. Но первый сет я сыграла так плохо, что не была уверена, может, у меня уже кончились силы (смеется). Потом мне действительно пришлось сразиться, я очень счастлива, как смогла вернуться в матч. Я пыталась просто перебить еще один мяч на ту половину корта, найти свои удары, потому очень довольна своим выступлением в итоге.

Что я говорила после такого первого сета? Я только пыталась сражаться. Как я уже говорила, старт матча у меня не пошел. Если честно, я плохо чувствовала себя на корте... Сегодня День рождения моего тренера. Поэтому я бы не очень гордилась собой, если бы вот так и закончила этот матч с такой игрой. Поэтому я пыталась показать настоящую борьбу, оставаться на корте как можно дольше, потому что первая партия так быстро досталась Жасмин. Да, я просто боролась и пыталась двигаться так быстро, как это возможно. Хватит ли тренеру этой победы в качестве подарка? Да, похоже, он доволен (смеется).

Откуда у меня этот бойцовский характер? Я бы сказала, что это идет от всех украинцев, у нас есть этот дух борьбы. Думаю, что на многих уровнях мы демонстрируем свою устойчивость, мы боремся за то, что наше, и мы очень хотим это получить. Поэтому действительно бойцовский дух в нашей крови и каждый день мы стараемся делать все, что в наших силах" – сказала Элина.