Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Свитолина: Мой бойцовский характер – это дух борьбы всех украинцев
Гордимся такими спортсменами
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №29) прокомментировала
"Что ж, это было безумное сражение. Хотела бы я сказать, что меня вдохновила победа мужа, но (смеется). Я немного смотрела его матч, конечно было тяжело не смотреть. Но первый сет я сыграла так плохо, что не была уверена, может, у меня уже кончились силы (смеется). Потом мне действительно пришлось сразиться, я очень счастлива, как смогла вернуться в матч. Я пыталась просто перебить еще один мяч на ту половину корта, найти свои удары, потому очень довольна своим выступлением в итоге.
Что я говорила после такого первого сета? Я только пыталась сражаться. Как я уже говорила, старт матча у меня не пошел. Если честно, я плохо чувствовала себя на корте... Сегодня День рождения моего тренера. Поэтому я бы не очень гордилась собой, если бы вот так и закончила этот матч с такой игрой. Поэтому я пыталась показать настоящую борьбу, оставаться на корте как можно дольше, потому что первая партия так быстро досталась Жасмин. Да, я просто боролась и пыталась двигаться так быстро, как это возможно. Хватит ли тренеру этой победы в качестве подарка? Да, похоже, он доволен (смеется).
Откуда у меня этот бойцовский характер? Я бы сказала, что это идет от всех украинцев, у нас есть этот дух борьбы. Думаю, что на многих уровнях мы демонстрируем свою устойчивость, мы боремся за то, что наше, и мы очень хотим это получить. Поэтому действительно бойцовский дух в нашей крови и каждый день мы стараемся делать все, что в наших силах" – сказала Элина.
Напомним, что ранее Ястремская
Популярное сейчас
- "Я не доволен своей игрой". Довбик рассказал, почему не празднует голы
- Довбик забивает, Трубин играет на ноль, Холанд продлевает контракт с Ман Сити, Кварацхелия переходит в ПСЖ. Главные новости за 17 января
- Мария Гвардиола рассказала о причинах расставания своих родителей
- Сенсация: Прошлогодняя финалистка Australian Open проиграла уже во втором круге турнира
- Винисиус больше не холостяк: пара долго скрывала свои отношения. ФОТО красавицы-половинки
- Российская модель наказана за клевету на Тео Эрнандеса. ФОТО