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Как Свитолина побеждала Паолини: Видео-обзор матча 1/16 финала АО-2025

Теннис
Обновлено

Это было нелегко

Как Свитолина побеждала Паолини: Видео-обзор матча 1/16 финала АО-2025

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №29) вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии. В третьем поединке на турнире наша спортсменка одолела представительницу Италии, четвертую ракетку планеты Жасмин Паолини.

Вашему вниманию видео-обзор поединка:

Напомним, что ранее Свитолина прокомментировала победу над Паолини.

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