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Как Свитолина побеждала Паолини: Видеообзор матча 1/16 финала АО-2025
Это было нелегко
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №29) вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии. В третьем поединке на турнире наша спортсменка одолела представительницу Италии, четвертую ракетку планеты Жасмин Паолини.
Вашему вниманию видео-обзор поединка:
Напомним, что ранее Свитолина
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