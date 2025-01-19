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Костюк – в четвертьфинале парного разряда Australian Open-2025

Теннис
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Так держать

Костюк – в четвертьфинале парного разряда Australian Open-2025

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк выиграла третий матч парного разряда на Australian Open-2025. В поединке 1/8 финала наша соотечественница вместе с представительницей Румынии Еленой-Габриэлой Русе победили двенадцатых сеяных, спортсменку из Китая Го Ханьюй и "нейтралку" Александру Панову.

Счет матча 2-1 (7-5; 4-6; 7-6). В активе триумфаторок встречи 5 подач на вылет, 47 виннеров, 4 из 13 реализованных брейков, 48 невынужденных и 8 двойных ошибок.

В следующем раунде соревнований Костюк и Русе сыграют против пары Шувей/Остапенко.

Украинка и румынка во второй раз выступают в паре на АО. Два года назад они добрались до полуфинала.

Напомним, что ранее Ястремская проиграла в 1/16 финала одиночного разряда.

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