Калинина завершила выступление в парном разряде Australian Open-2025

Украинская теннисистка Ангелина Калинина проиграла третий матч парного разряда на Australian Open-2025. В поединке 1/8 финала наша соотечественница вместе с представительницей Италии Лучией Брондзетти уступили бразильско-немецкому дуэту Хаддад Мая/Зигемунд.

Счет матча 2-0 (6-0; 7-6) . В активе триумфаторок встречи 3 подачи на вылет, 42 виннера, 3 из 10 реализованных брейки, 23 невынужденных и 3 двойные ошибки.

В следующем раунде соревнований Хаддад Мая и Зигемунд сыграют против пары Дабровски/Раутлифф.