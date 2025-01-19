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Калинина завершила выступление в парном разряде Australian Open-2025

Теннис
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Калинина завершила выступление в парном разряде Australian Open-2025

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Ангелина Калинина проиграла третий матч парного разряда на Australian Open-2025. В поединке 1/8 финала наша соотечественница вместе с представительницей Италии Лучией Брондзетти уступили бразильско-немецкому дуэту Хаддад Мая/Зигемунд.

Счет матча 2-0 (6-0; 7-6). В активе триумфаторок встречи 3 подачи на вылет, 42 виннера, 3 из 10 реализованных брейки, 23 невынужденных и 3 двойные ошибки.

В следующем раунде соревнований Хаддад Мая и Зигемунд сыграют против пары Дабровски/Раутлифф.

Украинка и итальянка проводят первый совместный сезон как дуэт. Напомним, что ранее Костюк вышла в 1/4 финала парного разряда.

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