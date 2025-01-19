Алькарас на отказе соперника вышел в четвертьфинал Australian Open-2025

Третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал Australian Open-2025. В матче 1/8 соревнований он одолел представителя Великобритании Джека Дрейпера (АТР №18).

Счет матча 2-0 отк (7-5; 6-1) в пользу испанца. После завершения второй партии Джек отказался от продолжения борьбы из-за проблем со здоровьем. В активе Алькараса 6 подач на вылет, 38 виннеров, 4 из 12 реализованных брейков, 28 невынужденных и 5 двойных ошибок.

В следующем раунде соревнований Карлос сыграет против победителя матча Джокович-Легечка. В прошлом году испанец проиграл на стадии 1/4 финала.