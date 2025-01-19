Джокович в трех сетах закрыл Легечку и вышел в четвертьфинал АО-2025

Сербский теннисист, седьмая ракетка мира Новак Джокович вышел в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии. В матче 1/8 соревнований он победил представителя Чехии Иржи Легечку (АТР №29).

Счет поединка 3-0 (6-3; 6-4; 7-6) в пользу Ноле, в активе которого 9 подач на вылет, 24 винера, 3 из 11 реализованных брейков, 21 невынужденная и 3 двойных ошибки.

Серб – игрок, сыгравший больше всего матчей на турнирах Grand Slam в одиночном разряде в Открытой эре – 432 (следом идут Федерер 429 и Серена 423). В следующем раунде Новак будет бороться против третьей ракетки мира, испанца Карлоса Алькараса.