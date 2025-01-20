Хватило двух сетов. Свитолина разобралась с россиянкой и повторила личный рекорд на Australian Open

В понедельник, двадцатого января 2025-го года, вторая ракетка Украины, самая титулованная теннисистка нашей страны Элина Свитолина провела свой матч 1/8-й финала открытого чемпионата Австралии 2025. Соперницей украинки была формально "нейтральная", а фактически россиянка Вероника Кудерметова.

Матч длился один час 20 минут. Элине Свитолиной для победы хватило двух сетов. В первом она победила со счетом 6:4, совершив две подачи на вылет, сделав меньше виннерсов (семь против 12-ти), но значительно меньше допуская двойных ошибок.

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Чисто Элина действовала и во второй партии. Ключевой момент сета – выигранная Элиной подача соперницы при счете 2:1. Поведя с брейком, украинка уже не отпустила соперницу.

Эта победа позволила Свитолиной повторить личное достижение на австралийском Шлеме – выход в четвертьфинал. Лучший результат был только на Уимблдоне и US Open (полуфинал). На Australian Open украинка уже доходила до четвертьфинала в 2018-м и 2019-м годах.

Australian Open-2025. 1/8-я финала

Вероника Кудерметова (-||-) - Элина Свитолина (Украина) 0:2 (4:6, 1:6)

В следующем круге Свитолина сыграет с победительницей матча Елена Рыбакина (Казахстан) - Мэдисон Киз (США).