  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Свитолина отказалась от рукопожатий и совместных фото с россиянкой, которую победила на Australian Open-2025
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Свитолина отказалась от рукопожатий и совместных фото с россиянкой, которую победила на Australian Open-2025

Теннис

Твердая позиция

Свитолина отказалась от рукопожатий и совместных фото с россиянкой, которую победила на Australian Open-2025

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В ночь на понедельник, 20-го января 2025-го года, Элина Свитолина победила "нейтральную", а по факту россиянку Веронику Кудерметову в 1/8-й финала австралийского Шлема – 6:4 и 6:1. Этим результатом Свитолина повторила свой лучший результат на Australian Open – выход в четвертьфинал.

Читайте такжеХватило двух сетов. Свитолина разобралась с россиянкой и повторила личный рекорд на Australian Open

Примечательно, что украинка отказалась от любых контактов с россиянкой – не согласилась на совместное фото перед началом матча, и не пожала руку Кудерметовой уже после игры.

Игнорированием россиянки Элина Свитолина в очередной раз проявила свою позицию относительно войны в Украине и вторжения российской федераци.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
yellow-arrow
Хватило двух сетов. Свитолина разобралась с россиянкой и повторила личный рекорд на Australian Open
yellow-arrow
Джокович в трех сетах закрыл Легечку и вышел в четвертьфинал АО-2025
yellow-arrow
Алькарас на отказе соперника вышел в четвертьфинал Australian Open-2025
Australian Open Элина Свитолина Australian Open-2025
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости