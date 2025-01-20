Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Свитолина отказалась от рукопожатий и совместных фото с россиянкой, которую победила на Australian Open-2025
Твердая позиция
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь на понедельник, 20-го января 2025-го года, Элина Свитолина победила "нейтральную", а по факту россиянку Веронику Кудерметову в 1/8-й финала австралийского Шлема – 6:4 и 6:1. Этим результатом Свитолина повторила свой лучший результат на Australian Open – выход в четвертьфинал.
Примечательно, что украинка отказалась от любых контактов с россиянкой – не согласилась на совместное фото перед началом матча, и не пожала руку Кудерметовой уже после игры.
Игнорированием россиянки Элина Свитолина в очередной раз проявила свою позицию относительно войны в Украине и вторжения российской федераци.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
Популярное сейчас
- Маловато? Обнародованы оценки Миколенко за матч с Тоттенхэмом
- АПЛ. Эвертон – Тоттенхэм 3:2. Мойес еще умеет побеждать тех, кто сильнее
- Кубок мира 2024/2025. Эберг побеждает в масс старте Рупольдинга, Джима – в конце протокола
- Свитолина с баранкой побеждает четвертую ракетку мира и выходит в 1/8 финала Australian Open-2025
- Мария Гвардиола рассказала о причинах расставания своих родителей
- Российская модель наказана за клевету на Тео Эрнандеса. ФОТО