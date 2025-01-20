Свитолина отказалась от рукопожатий и совместных фото с россиянкой, которую победила на Australian Open-2025

В ночь на понедельник, 20-го января 2025-го года, Элина Свитолина победила "нейтральную", а по факту россиянку Веронику Кудерметову в 1/8-й финала австралийского Шлема – 6:4 и 6:1. Этим результатом Свитолина повторила свой лучший результат на Australian Open – выход в четвертьфинал.

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Примечательно, что украинка отказалась от любых контактов с россиянкой – не согласилась на совместное фото перед началом матча, и не пожала руку Кудерметовой уже после игры.

Игнорированием россиянки Элина Свитолина в очередной раз проявила свою позицию относительно войны в Украине и вторжения российской федераци.