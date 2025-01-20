Свитолина узнала соперницу в четвертьфинале АО-2025

Американская теннисистка Мэдисон Киз (WTA №14) вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США. В матче 1/8 соревнований она одолела представительницу Казахстана Елену Рыбакину (WTA №7).

Счет матча 2-1 (6-3; 1-6; 6-3) в пользу американки, в активе которой 4 подачи на вылет, 37 виннеров, 4 из 13 реализованных брейки, 38 невынужденных и 6 двойных ошибок.

Американка уже в четвертый раз сыграет в четвертьфинале Australian Open. В следующем раунде соревнований Киз будет бороться против украинки Элины Свитолиной (WTA №27). Теннисистки пять раз играли между собой, пока счет 3-2 в пользу Мэдисон.