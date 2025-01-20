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Свитолина – о Трампе: Мне кажется, ему нужно дать время показать себя

Теннис
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Интересное мнение

Свитолина – о Трампе: Мне кажется, ему нужно дать время показать себя

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №27) после победы в четвертом круге АО-2025 ответила на вопрос нового президента США Дональда Трампа.

– Как вы чувствовали себя, играя сегодня против российской теннисистки? Как вы думаете, как новый президент Трамп повлияет на ситуацию в Украине?

– Я уже много раз играла против российских теннисисток с начала войны. Для меня в этом нет ничего нового. Сегодня я была очень мотивирована победить, чтобы люди в Украине проснулись с хорошими новостями. Я очень рада, что смогла это сделать.

Что касается нового президента США, мне кажется, ему нужно дать время показать себя. Это сложная обстановка. Сейчас много разговоров о том, как все будет, сможет ли он закончить войну через несколько дней или нет. Мы можем обсуждать это часами, но на самом деле никто не знает, что произойдет. Мы просто терпеливо ждем этого момента – сказала Элина.

Напомним, что ранее определилась соперница Элины в четвертьфинале АО-2025.

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