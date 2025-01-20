Сестры Киченок завершают выступление в парном разряде АО-2025

Надежда Киченок проиграла в матче 1/8 финала парного разряда Открытого чемпионата Австралии. Наша спортсменка вместе с канадкой Лейлой Фернандес уступили первым сеяным, чешско-американскому дуэту Синякова/Таунсенд.

Счет встречи 2-0 (6-3; 6-0) . В активе триумфаторок поединка 4 подачи на вылет, 25 виннеров, 4 из 5 реализованных брейки, 9 невынужденных и 2 двойные ошибки.

В следующем раунде соревнований Синякова и Таунсенд сыграют против пары Младенович/Чжан, которая выбила из розыгрыша еще одну украинку Людмилу Киченок. В дуэте с представительницей Тайбэя Чжан Хаоцинь наша спортсменка покинула АО-2025.

Счет матча 2-0 (7-6; 6-2) в пользу французской и китайской спортсменок.

Таким образом, в парном разряде из украинок выступит только Марта Костюк, которая сыграет свой матч 1/4 финала уже завтра, 21 января.