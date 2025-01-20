Монфис не доиграл матч 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии и покинул турнир

Французский теннисист Гаэль Монфис (АТР №52) проиграл в матче 1/8 финала Australian Open-2025. В борьбе за четвертьфинал муж Свитолиной уступил американцу Бену Шелтону (АТР №20).

Счет матча 2-1 (7-6; 6-7; 7-6; 1-0 отк) . После первого гейма четвертого сета француз решил прекратить борьбу, о причинах такого решения пока не известно. В активе Шелтона 7 подач на вылет, 50 виннеров, 2 из 4 реализованных брейка, 35 невынужденных и 3 двойные ошибки.

В следующем раунде соревнований американец сыграет против итальянца Лоренци Сонего (АТР №55).