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Монфис не доиграл матч 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии и покинул турнир
Дальше Элина идет сама
Getty Images/Global Images Ukraine
Французский теннисист Гаэль Монфис (АТР №52) проиграл в матче 1/8 финала Australian Open-2025. В борьбе за четвертьфинал муж Свитолиной уступил американцу Бену Шелтону (АТР №20).
Счет матча 2-1 (7-6; 6-7; 7-6; 1-0 отк). После первого гейма четвертого сета француз решил прекратить борьбу, о причинах такого решения пока не известно. В активе Шелтона 7 подач на вылет, 50 виннеров, 2 из 4 реализованных брейка, 35 невынужденных и 3 двойные ошибки.
В следующем раунде соревнований американец сыграет против итальянца Лоренци Сонего (АТР №55).
Напомним, что ранее Свитолина
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