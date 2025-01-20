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Свентек легко проходит Лис на пути в четвертьфинал АО-2025

Теннис
Обновлено

Почти без сопротивления

Свентек легко проходит Лис на пути в четвертьфинал АО-2025

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Польская теннисистка, вторая ракетка планеты Ига Свентек вышла в 1/4 финала Australian Open-2025. В матче четвертого круга соревнований она победила представительницу Германии Еву Лис (WTA №125).

Счет матча 2-0 (6-0; 6-1) в пользу Иги, в активе которой 3 подачи на вылет, 28 виннеров, 5 из 9 реализованных брейков, 18 невынужденных и 2 двойные ошибки.

Свентек в десятый раз выступит в четвертьфинале турниров серии Grand Slam (второй раз на АО). В следующем раунде соревнований полька будет бороться против победительницы матча Наварро/Касаткина.

Напомним, что ранее Свитолина вышла в четвертьфинал АО-2025.

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