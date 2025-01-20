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Синнер побеждает Руне на пути в четвертьфинал АО-2025

Теннис
Обновлено

Уверенно идет к цели

Синнер побеждает Руне на пути в четвертьфинал АО-2025

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии-2025. В матче 1/8 соревнований он победил местного норвежца Хольгера Руне (АТР №13).

Счет встречи 3-1 (6-3; 3-6; 6-3; 6-2) в пользу итальянца, в активе которого 14 подач на вылет, 35 виннеров, 4 из 8 реализованных брейков, 35 невынужденных и 6 двойных ошибок.

Следующим соперником Янника станет местный Алекс Де Минор (АТР №8). Эта победа стала для итальянца уже 18-й подряд, пока никому не удается остановить его триумфальное шествие.

Напомним, что ранее Свитолина вышла в 1/4 финала АО-2025.

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Янник Синнер
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