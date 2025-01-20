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Стали известны все четвертьфиналисты Australian Open-2025

Теннис
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Среди них – украинка

Стали известны все четвертьфиналисты Australian Open-2025

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Стали известны имена всех четвертьфинальных пар открытого чемпионата Австралии-2025 в мужском и женском разрядах.

Women

Арина Соболенко – Анастасия Павлюченкова

Коко Гауфф – Паула Бадоса

Мэдисон Киз – Элина Свитолина

Эмма Наварро - Ига Свентек

Men

Янник Синнер - Алекс де Минор

Бен Шелтон - Лоренци Сонего

Новак Джокович - Карлос Алькарас

Томми Пол - Александр Зверев

Отметим, что матч с участием украинки Элины Свитолиной состоится в среду, 22 января.

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