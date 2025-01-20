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Стали известны все четвертьфиналисты Australian Open-2025
Среди них – украинка
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Стали известны имена всех четвертьфинальных пар открытого чемпионата Австралии-2025 в мужском и женском разрядах.
Women
Арина Соболенко – Анастасия Павлюченкова
Коко Гауфф – Паула Бадоса
Мэдисон Киз – Элина Свитолина
Эмма Наварро - Ига Свентек
Men
Янник Синнер - Алекс де Минор
Бен Шелтон - Лоренци Сонего
Новак Джокович - Карлос Алькарас
Томми Пол - Александр Зверев
Отметим, что матч с участием украинки Элины Свитолиной состоится в среду, 22 января.
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