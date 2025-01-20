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У 22-кратной чемпионки ТБШ угнали машину с трофеями во время пожара в Лос-Анджелесе

Теннис

Машину угнали со стоянки отеля

У 22-кратной чемпионки ТБШ угнали машину с трофеями во время пожара в Лос-Анджелесе

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Олимпийская чемпионка 1988 года в женском парном разряде американка Пэм Шрайвер сообщила об угоне её автомобиля с теннисными трофеями во время пожара в Лос-Анджелесе.

"Я сообщаю, что нашу машину угнали со стоянки отеля, куда мы эвакуировались, когда начался пожар. Именно в этой машине хранилось большинство моих главных трофеев. Пока мы не смогли благополучно вернуться домой", — написала американка в своём аккаунте в социальных сетях.

Шрайвер завершила карьеру теннисистки в 1997 году. Она является обладательницей 21 титула WTA в одиночном разряде и 112 – в парном. Американка была финалисткой US Open в одиночном разряде, а также выиграла 21 турнир "Большого шлема" в парном разряде и один – в миксте. В 2002 году она была введена в Международный зал теннисной славы.

Лесные пожары в округе Лос‑Анджелес охватили около 16 тыс. га, есть погибшие.

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