Алекс де Минор повторил достижение Ника Кирьоса 9-летней давности

Восьмая ракетка мира Алекс де Минор стал первым австралийским теннисистом, вышедшим в четвертьфинал Australian Open в мужском одиночном разряде после Ника Кирьоса в 2015 году.

Сегодня, 20 января, де Минор в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии — 2025 в трёх сетах обыграл американца Алекса Михельсена (42-й номер рейтинга ATP — 6:0, 7:6 (7:5), 6:3. Теперь ему предстоит сыграть с первой ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером.

Напомним, Australian Open — 2025 в мужском одиночном разряде проходит с 12 по 26 января.