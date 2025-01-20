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Алекс де Минор повторил достижение Ника Кирьоса 9-летней давности
Теннисист будет бороться за выход в полуфинал
Getty Images/Global Images Ukraine
Восьмая ракетка мира Алекс де Минор стал первым австралийским теннисистом, вышедшим в четвертьфинал Australian Open в мужском одиночном разряде после Ника Кирьоса в 2015 году.
Сегодня, 20 января, де Минор в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии — 2025 в трёх сетах обыграл американца Алекса Михельсена (42-й номер рейтинга ATP — 6:0, 7:6 (7:5), 6:3. Теперь ему предстоит сыграть с первой ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером.
Напомним, Australian Open — 2025 в мужском одиночном разряде проходит с 12 по 26 января.
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