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Международная федерация тенниса назвала чемпионов мира по итогам 2024 года
Никто и не сомневался
Getty Images/Global Images Ukraine
Международная федерация тенниса (ITF) объявила чемпионов мира по итогам 2024 года. В одиночном разряде ими стали лидер мирового рейтинга ATP итальянец Янник Синнер и вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек.
В сезоне-2024 Янник Синнер завоевал восемь титулов на турнирах уровня ATP, среди которых два «Шлема» (Australian Open, US Open), три турнира категории «Мастерс» и Итоговый чемпионат ATP — 2024. Также в составе сборной Италии он стал победителем Кубка Дэвиса — 2024.
В 2024 году Ига Швёнтек выиграла один турнир «Большого шлема» — «Ролан Гаррос». Всего полька победила на пяти турнирах WTA в нынешнем сезоне. На Олимпийских играх в Париже Швёнтек стала бронзовым призёром.
Отметим, что в прошлом году и Синнер, и Швёнтек сдали положительные тесты на допинг.
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