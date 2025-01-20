Синнер превзошел 11-кратного чемпиона ТБШ по количеству побед в статусе первой ракетки мира

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер превзошёл Бьорна Борга по показателю побед на уровне ATP в качестве лидера рейтинга. Процент побед Синнера — 93,6, у Борга — 91,9.

20 января Янник Синнер в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии обыграл 13-ю ракетку мира из Дании Хольгера Руне со счётом 6:3, 3:6, 6:3, 6:2. Далее итальянец встретится с австралийцем Алексом де Минором (восьмой в рейтинге ATP).

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 в мужском одиночном разряде проходит с 12 по 26 января, где Синнер является действующим чемпионом соревнований.