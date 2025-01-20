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Синнер превзошел 11-кратного чемпиона ТБШ по количеству побед в статусе первой ракетки мира
Итальянца не остановить
Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер превзошёл Бьорна Борга по показателю побед на уровне ATP в качестве лидера рейтинга. Процент побед Синнера — 93,6, у Борга — 91,9.
20 января Янник Синнер в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии обыграл 13-ю ракетку мира из Дании Хольгера Руне со счётом 6:3, 3:6, 6:3, 6:2. Далее итальянец встретится с австралийцем Алексом де Минором (восьмой в рейтинге ATP).
Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 в мужском одиночном разряде проходит с 12 по 26 января, где Синнер является действующим чемпионом соревнований.
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