WADA не будет подавать апелляцию по допинг-делу Иги Швёнтек

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) не будет подавать апелляцию по допинг-делу пятикратной победительницы турниров серии "Большого шлема" польской теннисистки Иги Швёнтек. Об этом пишет сайт организации.

Научные эксперты ВАДА подтвердили, что сценарий загрязнения, представленный спортсменом и принятый Международным агентством по честности в теннисе (ITIA), является правдоподобным. У ВАДА нет оснований для апелляции.

Напомним, в прошлом году в пробе польской теннисистки второй ракетки мира Иги Швёнтек обнаружили следы триметазидина (TMZ).