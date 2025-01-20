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WADA не будет подавать апелляцию по допинг-делу Иги Швёнтек
Агентство не имеет ничего против теннисистки
Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) не будет подавать апелляцию по допинг-делу пятикратной победительницы турниров серии "Большого шлема" польской теннисистки Иги Швёнтек. Об этом пишет сайт организации.
Научные эксперты ВАДА подтвердили, что сценарий загрязнения, представленный спортсменом и принятый Международным агентством по честности в теннисе (ITIA), является правдоподобным. У ВАДА нет оснований для апелляции.
Напомним, в прошлом году в пробе польской теннисистки второй ракетки мира Иги Швёнтек обнаружили следы триметазидина (TMZ).
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