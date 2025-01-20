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Лоренцо Сонего установил рекорд для теннисистов из Италии
Теннисист продолжает борьбу за титул
55-я ракетка мира 29-летний теннисист Лоренцо Сонего стал первым представителем Италии в Открытой эре, который впервые вышел в четвертьфинал турнира серии "Большого шлема" среди мужчин после того, как ему исполнилось 29 лет.
Сегодня, 20 января, Сонего в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии — 2025 обыграл 121-ю ракетку мира американца Лёнера Тина со счётом 6:3, 6:2, 3:6, 6:1. Далее он встретится с 20-м номером мирового рейтинга Беном Шелтоном.
Напомним, Australian Open — 2025 в мужском одиночном разряде проходит с 12 по 26 января.
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