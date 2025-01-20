  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. ВИДЕО. Янник Синнер сломал крепление сетки во время матча с Хольгером Руне
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ВИДЕО. Янник Синнер сломал крепление сетки во время матча с Хольгером Руне

Теннис
Обновлено

Теннисистам пришлось взять паузу

ВИДЕО. Янник Синнер сломал крепление сетки во время матча с Хольгером Руне

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Итальянский теннисист Янник Синнер в матче 1/8 финала Australian Open-2025 с Хольгером Руне сломал крепление, на котором держалась сетка.

Причиной этого стала подача итальянца. Работникам стадиона пришлось полностью менять крепление, так как сломан оказался дюбель, вставленный в корт.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Теннисисты были вынуждены сделать 20-минутный перерыв.

По теме
yellow-arrow
Лоренцо Сонего установил рекорд для теннисистов из Италии
yellow-arrow
WADA не будет подавать апелляцию по допинг-делу Иги Швёнтек
yellow-arrow
Синнер превзошел 11-кратного чемпиона ТБШ по количеству побед в статусе первой ракетки мира
Янник Синнер
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости