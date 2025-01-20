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ВИДЕО. Янник Синнер сломал крепление сетки во время матча с Хольгером Руне
Теннисистам пришлось взять паузу
Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянский теннисист Янник Синнер в матче 1/8 финала Australian Open-2025 с Хольгером Руне сломал крепление, на котором держалась сетка.
Причиной этого стала подача итальянца. Работникам стадиона пришлось полностью менять крепление, так как сломан оказался дюбель, вставленный в корт.
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Теннисисты были вынуждены сделать 20-минутный перерыв.
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