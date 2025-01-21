Костюк проиграла в четвертьфинале парного Australian Open-2025

Украинская теннисистка Марта Костюк проиграла в матче 1/4 финала парного разряда АО-2025. В борьбе за полуфинал наша спортсменка вместе с румынкой Еленой-Габриэлой Русе проиграли третьим сеяным, латвийско-тайваньской паре Остапенко/Шувей.

Счет матча 2-1 (6-2; 5-7; 7-5) . В активе триумфаторок встречи 1 подача на вылет, 30 виннеров, 8 из 14 реализованных брейки, 28 невынужденных и 3 двойные ошибки.

Для Костюк и Руси это был четвертый общий четвертьфинал на уровне Grand Slam и второй в Австралии. Два года назад они дошли здесь до полуфинала.