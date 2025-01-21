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Костюк проиграла в четвертьфинале парного Australian Open-2025

Теннис

Украинок больше не осталось

Костюк проиграла в четвертьфинале парного Australian Open-2025

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк проиграла в матче 1/4 финала парного разряда АО-2025. В борьбе за полуфинал наша спортсменка вместе с румынкой Еленой-Габриэлой Русе проиграли третьим сеяным, латвийско-тайваньской паре Остапенко/Шувей.

Счет матча 2-1 (6-2; 5-7; 7-5). В активе триумфаторок встречи 1 подача на вылет, 30 виннеров, 8 из 14 реализованных брейки, 28 невынужденных и 3 двойные ошибки.

Для Костюк и Руси это был четвертый общий четвертьфинал на уровне Grand Slam и второй в Австралии. Два года назад они дошли здесь до полуфинала.

Напомним, что ранее Свитолина вышла в четвертьфинал АО-2025.

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Марта Костюк
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