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Костюк проиграла в четвертьфинале парного Australian Open-2025
Украинок больше не осталось
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк проиграла в матче 1/4 финала парного разряда АО-2025. В борьбе за полуфинал наша спортсменка вместе с румынкой Еленой-Габриэлой Русе проиграли третьим сеяным, латвийско-тайваньской паре Остапенко/Шувей.
Счет матча 2-1 (6-2; 5-7; 7-5). В активе триумфаторок встречи 1 подача на вылет, 30 виннеров, 8 из 14 реализованных брейки, 28 невынужденных и 3 двойные ошибки.
Для Костюк и Руси это был четвертый общий четвертьфинал на уровне Grand Slam и второй в Австралии. Два года назад они дошли здесь до полуфинала.
Напомним, что ранее Свитолина
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