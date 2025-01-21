Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Новак Джокович вышел в 50-й полуфинал на турнирах серии Большого шлема
Серб будет бороться за выход в финал
Getty Images/Global Images Ukraine
Седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович 50-й раз вышел в полуфинал турнира "Большого шлема" в одиночном разряде. В четвертьфинале Australian Open — 2025 он обыграл четырёхкратного чемпиона мэйджоров испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:3, 6:4.
За выход в финал Открытого чемпионата Австралии Новак Джокович поспорит со второй ракеткой мира немцем Александром Зверевым, который в 1/4 финала обошёл американца Томми Пола.
Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующими чемпионами являются первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер.
Популярное сейчас
- Хавбек Ингульца: Поворознюк говорил, чтобы мы шли к Кобину и просились на коленях
- Все решено? Ключевой защитник Ливерпуля летом присоединится к Реалу
- "Платят минималку". Игрок Ингульца, которого перевели в дубль, назвал зарплату в клубе
- Хватило двух сетов. Свитолина разобралась с россиянкой и повторила личный рекорд на Australian Open
- 30 лет вместе: Гвардиола разводится с женой
- Винисиус больше не холостяк: пара долго скрывала свои отношения. ФОТО красавицы-половинки
Комментарии 1