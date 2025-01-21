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Новак Джокович вышел в 50-й полуфинал на турнирах серии Большого шлема

Теннис

Серб будет бороться за выход в финал

Новак Джокович вышел в 50-й полуфинал на турнирах серии Большого шлема

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович 50-й раз вышел в полуфинал турнира "Большого шлема" в одиночном разряде. В четвертьфинале Australian Open — 2025 он обыграл четырёхкратного чемпиона мэйджоров испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:3, 6:4.

За выход в финал Открытого чемпионата Австралии Новак Джокович поспорит со второй ракеткой мира немцем Александром Зверевым, который в 1/4 финала обошёл американца Томми Пола.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующими чемпионами являются первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер.

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Комментарии
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Kalina ua (Sumy)
21.01.2025 в 17:05
Болел за Карлоса. Джокович - фантастика,: живая легенда,; просто лучший,;
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Комментарии 1
avatar
Kalina ua (Sumy)
21.01.2025 в 17:05
Болел за Карлоса. Джокович - фантастика,: живая легенда,; просто лучший,;
Ответить
0
0

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