Рыбакина прекратила сотрудничество с Иванишевичем

Седьмая ракетка мира, представитель Казахстана Елена Рыбакина прекратила сотрудничество с тренером Гораном Иванишевичем. Об этом сообщил сам специалист.

"Наш испытательный срок истек с окончанием Australian Open. Желаю Елене и ее команде удачи в будущем", – сообщил Иванишевич.

Рыбакина объявила о начале работы с Гораном в начале ноября прошлого года. На Australian Open она дошла до четвертого круга, где уступила американке Мэдисон Киз.

Иванишевич в марте завершил работу с Новаком Джоковичем. Он тренировал серба с 2018 года, с ним бывшая первая ракетка мира выиграл 12 турниров "Большого шлема".