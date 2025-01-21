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Рыбакина прекратила сотрудничество с Иванишевичем
Что-то очень быстро
Фото: SuperSport
Седьмая ракетка мира, представитель Казахстана Елена Рыбакина прекратила сотрудничество с тренером Гораном Иванишевичем. Об этом сообщил сам специалист.
"Наш испытательный срок истек с окончанием Australian Open. Желаю Елене и ее команде удачи в будущем", – сообщил Иванишевич.
Рыбакина объявила о начале работы с Гораном в начале ноября прошлого года. На Australian Open она дошла до четвертого круга, где уступила американке Мэдисон Киз.
Иванишевич в марте завершил работу с Новаком Джоковичем. Он тренировал серба с 2018 года, с ним бывшая первая ракетка мира выиграл 12 турниров "Большого шлема".
Напомним, что ранее Костюк
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