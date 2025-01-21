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Зверев – первый полуфиналист Australian Open-2025
Нелегкая победа
Getty Images/Global Images Ukraine
Вторая ракетка мира, немец Александр Зверев вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии-2025. В матче 1/4 соревнований он победил американца Томми Пола (АТР №11).
Счет встречи 3-1 (7-6; 7-6; 2-6; 6-1) в пользу немца, в активе которого 7 подач на вылет, 27 виннеров, 4 из 7 реализованных брейков, 36 невынужденных и 5 двойных ошибок.
Следующим соперником Александра станет победитель пары Джокович/Алькарас. Это будет девятый полуфинал для Зверева на турнирах серии Grand Slam.
Напомним, что ранее Свитолина
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