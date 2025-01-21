Свитолина рассказала о своем самочувствии после операции на ноге

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №27) рассказала о своем самочувствии после операции на голеностопе, которую она перенесла в прошлом году.

- Вы упомянули на корте о перенесенных операциях и сложностях возвращения. Как вы себя чувствуете сейчас, будучи, чтобы не сглазить, вполне здоровой и демонстрируя результаты?

- Конечно, это прекрасное чувство, потому что в прошлом году я много боролась с разными травмами. Все началось, я бы сказала, полтора года тому назад с моей стопы. Все взаимосвязано, и после этого у меня начались проблемы со спиной. Постоянно беспокоили то одну, то другую боль.

Когда я перенесла операцию в сентябре, у меня наконец-то появилось время полноценно отдохнуть, пройти разные процедуры для спины, проконсультироваться с врачами и уделить внимание своему здоровью. Кроме того, я смогла выделить время на укрепление всех частей тела, которые этого требовали, потому что сезон очень долог и порой просто нет возможности остановиться и инвестировать время в свое тело.

Как вы, вероятно, знаете, я не играла турниры перед Мельбурном. Я решила выделить несколько недель для укрепления, сыграла выставочный матч и несколько тренировочных игр. Сейчас для меня очень важно ставить здоровье в приоритет. Я пыталась сделать это и в прошлом году, но когда ты уже травмирована, это очень сложно, особенно учитывая плотный график турниров. Иногда это может быть настоящим вызовом – сказала Элина.