Гауфф – о поражении от Бадосы: Думаю, она просто была лучшей в эпизодах

Третья ракетка мира, американка Коко Гауфф прокомментировала поражение в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии против испанки Паулы Бадосы (WTA №11).

– Вы уже несколько раз играли с Паулой. Почувствовали ли вы что-нибудь новое в этом матче? Что, по вашему мнению, она сделала, что доставило вам больше всего хлопот сегодня?

– Я думаю, что наш матч в Китае и сегодняшний были очень похожи. В Китае я тоже проигрывала сет и брейк, а сегодня некоторые ключевые моменты были в ее пользу. Не думаю, что она сделала что-нибудь новое. Возможно, она была лучшей в важных моментах, но когда ты играешь с кем-то много раз, ты понимаешь, что никто не будет сильно менять свою игру.

Поэтому я не думаю, что она играла иначе. Думаю, она просто была лучше в эпизодах. У меня были шансы в первом сете – я вела 30:0 в одном гейме, была вторая подача, и я немного промахнулась. Кто знает, возможно, если бы я выиграла этот гейм, первый сет сложился бы иначе. Когда я играю с ней, все сводится к тому, кто лучше в решающие моменты. Сегодня она была лучше, – сказала Гауфф.