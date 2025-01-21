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Джокович проходит Алькараса на пути в полуфинал АО-2025
Сенсационная победа
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Седьмая ракетка мира, серб Новак Джокович вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии-2025. В матче 1/4 соревнований он победил испанца Карлоса Алькараса (АТР №3).
Счет встречи 3-1 (4-6; 6-4; 6-3; 6-4) в пользу серба, в активе которого 5 подач на вылет, 31 виннер, 6 из 13 реализованных брейков, 27 невынужденных и 3 двойные ошибки.
Для Джоковича этот полуфинал станет 50-м в его карьере на турнирах серии Grand Slam. Следующим соперником Новака станет немецкий теннисист, вторая ракетка мира Александр Зверев.
Напомним, что ранее Свитолина
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