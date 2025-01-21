69-ю ракетку мира оштрафовали на $ 15 тысяч в матче второго круга Australian Open - 2025

Французский теннисист, 69-я ракетка мира Корентен Муте был оштрафован на $ 15 тыс. за неспортивное поведение в матче второго круга Australian Open — 2025 против 146-й ракетки мира американца Митчелла Крюгера.

Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:4, 7:6 (7:3), 6:4 в пользу Муте. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Предположительно, Муте был оштрафован из-за своего поведения в середине второго сета, а один из его эмоциональных всплесков прервал игру более чем на шесть минут.