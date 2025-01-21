Карлос Алькарас: Уезжаю из Австралии с гордо поднятой головой

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о соперничестве с 24-кратным чемпионом турниров серии "Большого шлема" сербом Новаком Джококвичем.

"Мы всегда проводим хорошие матчи, когда играем друг с другом. Доводим друг друга до предела. Повезло, что у меня есть такой опыт. Мне 21 год. Многому учусь в этих встречах, Тому, как справляться со всем. Я добился многого в теннисе, но встреча с одним из лучших игроков в истории помогает мне стать лучше. Уезжаю из Австралии с гордо поднятой головой", — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Четвертьфинальный матч Новака Джоковича и Карлоса Алькараса на Australian Open — 2025 завершился со счётом 4:6, 6:4, 6:3, 6:4 в пользу серба.