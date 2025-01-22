Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Элина Свитолина осталась без прорыва на Australian Open-2025 в контексте личного рекорда
Не прошла в полуфинал
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь на среду, 22-е января 2025-го года, в Мельбурне состоялся матч четвертьфинала Australian Open-2025 в женском одиночном разряде. Играли украинка Элина Свитолина и американка Мэдисон Киз.
Для Свитолиной это было повторение личного рекорда на австралийском Шлеме – третий в карьере четвертьфинал (ранее до такой стадии она доходила в Австралии в 2018-м и 2019-м годах). Чтобы установить личный рекорд на Australian Open и повторить лучшее достижение на Шлемах вообще (полуфинал Уимблдона и US-Open), Элина должна была побеждать 19-ю ракетку мира.
И в первом сете был сделан запев – украинка выиграла его со счетом 6:3. Но в дальнейшем начались большие проблемы, которые обернулись поражением с аналогичным счетом во второй партии и напряженной, но все же проигранной борьбой и в третьем сете. Как итог – вылет с турнира.
Australian Open-2025. 1/4-я финала
Мэдисон Киз (США) - Элина Свитолина (Украина) 2:1 (3:6; 6:3; 6:4)
До этого Элина Свитолина пять раз встречалась с Киз и дважды ее побеждала. Но американка выигрывала чаще, воспользовавшись своим неудобным для Элины стилем и сегодня. В полуфинале Киз сыграет против Эммы Наварро или Иги Швйонтек.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
Популярное сейчас
- Фолил ли Тымчик? Судейский эксперт оценил решение арбитра по пенальти в ворота Динамо
- Дубль Ярмоленко приносит первое очко. Галатасарай - Динамо 3:3. Видео голов и обзор матча
- Известны оценки игроков Динамо в матче против Галатасарая по версии SofaScore и WhoScored
- Монфис не доиграл матч 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии и покинул турнир
- Мария Гвардиола рассказала о причинах расставания своих родителей
- Жена Зубкова - о своих фотосессиях: Мужчина для женщины хозяин, что ли? Мое тело – мое дело