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Элина Свитолина осталась без прорыва на Australian Open-2025 в контексте личного рекорда

Теннис

Не прошла в полуфинал

Элина Свитолина осталась без прорыва на Australian Open-2025 в контексте личного рекорда

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В ночь на среду, 22-е января 2025-го года, в Мельбурне состоялся матч четвертьфинала Australian Open-2025 в женском одиночном разряде. Играли украинка Элина Свитолина и американка Мэдисон Киз.

Для Свитолиной это было повторение личного рекорда на австралийском Шлеме – третий в карьере четвертьфинал (ранее до такой стадии она доходила в Австралии в 2018-м и 2019-м годах). Чтобы установить личный рекорд на Australian Open и повторить лучшее достижение на Шлемах вообще (полуфинал Уимблдона и US-Open), Элина должна была побеждать 19-ю ракетку мира.

И в первом сете был сделан запев – украинка выиграла его со счетом 6:3. Но в дальнейшем начались большие проблемы, которые обернулись поражением с аналогичным счетом во второй партии и напряженной, но все же проигранной борьбой и в третьем сете. Как итог – вылет с турнира.

Australian Open-2025. 1/4-я финала
Мэдисон Киз (США) - Элина Свитолина (Украина) 2:1 (3:6; 6:3; 6:4)

До этого Элина Свитолина пять раз встречалась с Киз и дважды ее побеждала. Но американка выигрывала чаще, воспользовавшись своим неудобным для Элины стилем и сегодня. В полуфинале Киз сыграет против Эммы Наварро или Иги Швйонтек.

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Australian Open Элина Свитолина Australian Open-2025
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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