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Свитолина прокомментировала поражение в четвертьфинале АО-2025. Фото

Теннис

Спасибо за эмоции

Свитолина прокомментировала поражение в четвертьфинале АО-2025. Фото

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №27) прокомментировала поражение в четвертьфинале турнира серии Grand Slam – Australian Open-2025. Соответствующий пост она разместила на своей официальной странице в Instagram.

"Неплохо для первого турнира после возвращения... продолжаем восстановление. Спасибо за поддержку"

Свитолина прокомментировала поражение в четвертьфинале АО-2025. Фото - изображение 1

Напомним, ранее Алькарас прокомментировал поражение от Джоковича.

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Элина Свитолина
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