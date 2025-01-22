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Свитолина прокомментировала поражение в четвертьфинале АО-2025. Фото
Спасибо за эмоции
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №27) прокомментировала поражение в четвертьфинале турнира серии Grand Slam – Australian Open-2025. Соответствующий пост она разместила на своей официальной странице в Instagram.
"Неплохо для первого турнира после возвращения... продолжаем восстановление. Спасибо за поддержку"
Напомним, ранее Алькарас
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